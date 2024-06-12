إعلام الاحتلال: ما أظهره حزب الله من قدرات يشكل نسبة صغيرة من ترسانته الجوية

فلسطين اليوم

تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن سيناريوهات ضرب حزب الله لتشكيل الدفاع الجوي ضمن مخاطر اندلاع حرب أوسع في الشمال، مؤكّدةً أنّ "المئات من الصواريخ الدقيقة وأسراب الطائرات المسيّرة، ستُصيب القبّة الحديدية أيضاً".

وفي التفاصيل، قال المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون، في مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنّ "الجيش يُكثّف الدفاع فوق الدفاع انطلاقاً من فرضية أنّ حزب الله سيحاول ضرب تشكيل الدفاع الجوي بغية فتح الباب أمام موجات من الهجمات في عمق إسرائيل، في حال تطوّرت الحرب في الشمال".

وأضاف زيتون أنّ "القدرات التي يُظهرها حزب الله، والتي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة، لا تزال تُشكّل نسبة صغيرة من الترسانة الجوية التي يمتلكها".

وتابع أنّ "الجيش يدرك أنّ فتح معركة مع حزب الله سيؤدي إلى تدمير أماكن وإصابة مواقع استراتيجية بأرجحية عالية جداً، فالحزب لم يستخدم خلال الأشهر الثمانية الأخيرة مئات صواريخه الدقيقة، إذ إنّ كل واحد منها يمكن أن يحمل حتى زنة طنّ من المواد المتفجّرة".

وأردف زيتون أيضاً أنّ "حزب الله لم يطلق لغاية الآن أسراباً من عشرات الطائرات المُسيّرة والمتفجّرة بالتوازي، حيث يكتفي بإطلاق اثنتين أو ثلاث في كل مرّة، وأيضاً لم يُطلق صلية مركّزة تضم مئات الصواريخ معاً في اتجاه النقطة نفسها، تحت فرضية إتخام القبّة الحديدية".

وأشار إلى أنّ "المسؤولين في الجيش منزعجون من الصواريخ الدقيقة"، إذ إنّهم "يعون أنّ حزب الله سيحاول إلحاق الضرر بمواقع الدفاع الجوي في أي مواجهة عسكرية واسعة، وذلك كبوّابة تفتح له الطريق لتنفيذ هجمات في إسرائيل".

ونقل عن مسؤولين في "الجيش قولهم إنّه "لا يمكن استبعاد إمكانية أن تُوجّه أسراب طائرات غير مأهولة في مواجهة موسّعة في اتجاه أهداف قيّمة في عمق إسرائيل".

وإذ أشاروا إلى أنّ "هناك إدارة اقتصادية للتسليح بعد فترة طويلة من القتال في كلّ الساحات"، فإنّهم أكّدوا أن "استمرارية إشغال قوات الدفاع الجوي منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر أدّى إلى ظاهرتين مقلقتين".

الظاهرة الأولى، وفق المسؤولين الإسرائيليين في "الجيش"، هي "تحذيرات خاطئة كثيرة، ولا سيما حيال الطائرات المسُيّرة المتفجّرة، إذ يصعب التكهّن بمسار تحليقها خلافاً للصاروخ"، أمّا الظاهرة الثانية فهي "إيقاف التدريبات للقوات بسبب الحاجة الدائمة إليها في البطاريات وغرف العمليات".