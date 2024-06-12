شهداء بقصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الزيتون

فلسطين اليوم

استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، الأربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي الحربي منزلاً في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن طيران الاحتلال استهدف منزلاً بصاروخ واحد على الاقل يعود لعائلة عزام، أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى من المواطنين المجاورين للمنزل المستهدف.

واضاف أن المنزل دمر بشكل كامل.

وحسب أحدث إحصائية صاردة عن وزارة الصحة بغزة، فإن حصيلة العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة، وصلت إلى 37164 شهيد و 84832 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.