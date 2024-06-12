مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوساً تلمودية داخله تزامناً مع ما يسمى عيد "الأسابيع العبري" اليهودي.

كما أدت مجموعات أخرى صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة عند باب الملك فيصل .

وقدرت مصادر محلية أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى وحائط البراق بالمئات.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت شارع السلطان سليمان قرب باب العامود صباحا لتأمين عبور المستوطنين الى المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات الاحتلال، حيث أعاقت حركة المصلين وزوار الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.