مستوطنون يهدمون 10 منشآت زراعية و"بركسات" بالمعرجات شمال غرب أريحا

فلسطين اليوم

هدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، عددا من المنشآت الزراعية و"البركسات" في أراضي المعرجات الوسطى شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين هدموا 10 بركسات للسكن، وأخرى تستخدم لتربية الماشية في أراضي "المعرجات الوسطى"، والتي بدأ المستوطنون بتهجير قاطنيها البدو منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في خطوة تستهدف الإستيلاء على أراضيهم.

وعرف من أصحاب البركسات، محمود ظويعين كعابنة، ويوسف كعابنة، وطالب محمود كعابنة.

وتشهد أراضي المعرجات الممتدة على الطريق الرابطة بين محافظتي رام الله وأريحا، إلى اعتداءات متواصلة على الأرضي والمركبات والتجعات البدوية، وسط تصاعد الهجمات الاستيطانية.