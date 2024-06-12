حزب الله يقصف مدن ومستوطنات الاحتلال بعشرات الصواريخ

فلسطين اليوم

أطلقت المقاومة في لبنان "حزب الله"، اليوم الاربعاء، عشرات الصواريخ باتجاه المدن الفلسطينية المحتلة في منطقة الجليل الأعلى والجولان المحتل، في حين، قصف طائرات الاحتلال بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وكان حزب الله، قد أعلن صباح اليوم، عن ارتقاء اربعة شهداء بينهم قائد كبير بغارة جوية "إسرائيلية" على قرية جوبا جنوب لبنان.

وعبر بيان عسكري مقتضب، اعلن حزب الله، عن قصفه موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية وتلال كفرشويا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا تحقيق حققنا إصابة مباشرة.

واضاف البيان، أن مجاهدي الحزب استهدفوا مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة.

ويأتي استهداف مواقع ومستوطنات جيش الاحتلال، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفّذه العدو في بلدة جويا وإصابة مدنيين، وفق بيان حزب الله.

في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلية: "تم رصد اطلاق حوالي 90 صاروخًا من لبنان، تلاها تفعيل الانذارات في الشمال".

وأضاف أنه تم اعتراض بعضها ورصدت حوادث في عدة مناطق على إثرها اندلاع حرائق.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن صفارات الانذار دوت لأول مرة منذ ثمانية شهور في طبريا والمناطق المحيطة بها.

وحسب موقع "حدشوت بزمان" العبرية، فإن ضربة صاروخية مباشرة استهدفت مصنع في كيبوتس سعسع في الجليل.