سموتريتش يأمر بخصم ملايين الشواقل من أموال "المقاصة"

فلسطين اليوم

أمر ما يسمى بوزير مالية الاحتلال الاسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاربعاء، مصلحة الضرائب الاسرائيلية بمصادرة 130 مليون شيكل ما يعادل 35 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة).

وحسب صحيفة اسرائيل اليوم العبرية، فإن سموتريتش أوعز قبل يومين، بخصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال مقاصة السلطة، وتحويلها إلى 28 عائلة "إسرائيلية"، مشيرةً إلى ان بعض من أفراد هذه العائلات قتلوا في هجمات فلسطينية وفق قولها.

. ويتيح هذا القرار لسموتريتش تطبيقاً بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت ميتة (غير مفعلة) لسنوات عديدة، بعضها منذ 20 عاماً"، وفق الصحيفة العبرية.

ويفتح قرار خصم الأموال أمام سموتريتش "طريقاً أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، بحسب ما تسمى بوزارة المالية للاحتلال الاسرائيلي، وهو ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.