الاتحاد الأوروبي: أكثر من 2000 شاحنة مساعدات عالقة في معبر رفح

فلسطين اليوم

قال الاتحاد الأوروبي، إن أكثر من 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع تجارية عالقة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأوضحت المديرية العامة للاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية على منصة "إكس"،يوم أمس" أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، لا تزال تحول دون فتح معبر رفح".

مشيرة إلى أن أكثر من 2000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والبضائع التجارية تنتظر في مصر وجاهزة لدخول غزة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن ودون عوائق.

ونشرت المديرية فيديو قصير على "إكس" يظهر عدداً كبيراً من شاحنات تحمل مواد غذائية، ومصطفة على مساحة كبيرة من الأرض، قالت المديرية إنها على الجانب المصري من معبر رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 6 أيار/ مايو الماضي، بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة.