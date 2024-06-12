بلدية الخليل تستنكر استيلاء المستوطنين على منزل في البلدة القديمة

فلسطين اليوم

استنكر مجلس بلدي الخليل قيام المستوطنين بالاستيلاء على منزل في البلدة القديمة بمدينة الخليل تعود ملكيته لأحد المواطنين من عائلة الجعبري، بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي من شبكة كهرباء الخليل.

وطالب المجلس البلدي في بيانله، الجهات الحقوقية والدولية بوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة والمستمرة بحق سكان البلدة القديمة والمناطق المغلقة بالمدينة.

وقالت البلدية إنها تنظر بعين الخطورة لاستمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات على أملاك المواطنين الخاصة والعامة، في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكدت بلدية الخليل أنها ستتابع هذه القضية قانونياً من خلال طاقمها القانوني على المستويات كافة.