حزب الله ينعى قائدا و3 عناصر ارتقوا بعدوان إسرائيلي جنوب لبنان

فلسطين اليوم

نعت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الأربعاء، أربعة من عناصرها؛ بينهم قائد كبير، "شهداء على طريق القدس"، عقب عملية اغتيال نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان له، إن المجاهد القائد طالب سامي عبد الله؛ الملقب بـ "الحاج أبو طالب"، من بلدة عدشيت من جنوب لبنان، "ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وزفّت المقاومة الإسلامية، كذلك، الشهداء: محمد حسين صبرا "باقر" من بلدة حدّاثا، علي سليم صوفان "كميل" من بلدة جويّا، وحسين قاسم حميّد "ساجد" من مدينة بنت جبيل، جنوب لبنان.