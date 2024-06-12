قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة بمدينة نابلس

فلسطين اليوم

دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، رفقة جرافات وآليات عسكرية، واقتحمت مخيم بلاطة للاجئين، شرقي المدينة.

واقتحمت عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة ضخمة المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وصولًا إلى مخيم بلاطة، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المنطقة والمخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين فلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال وأطلقوا وابل من الرصاص على آلياتها العسكرية.

وأكد سكان محليون اندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في أزقة مخيم بلاطة.

وذكرت المصادر أن انفجارات متتالية واشتباكات تُسمع في مخيم بلاطة، بالإضافة لتحليق لطيران الاحتلال، تزامنا مع استمرار اقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة "دورون" من النقطة العسكرية على جبل "جرزيم" باتجاه مخيم بلاطة للاجئين.

بدورها استهدفت المقاومة الفلسطينية آليات الاحتلال بعدد من العبوات محلية الصنع في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وبيّنت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شرعت بأعمال تخريب للبنية التحتية في شارع السوق بمخيم، تزامنًا مع اقتحام حارة "الحشاشين" و"كعبي"، ونشرت "القناصة" على أسطح منازل المواطنين.

ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مخيم بلاطة، لا سيما المنطقة الجنوبية، وعاثت فيها خراباً، منها منزل المواطنين داعس حشاش وأبو سعيد كتانه وعبد سعدة؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.