14 شهيدًا بقصف الاحتلال منزلين في غزة

فلسطين اليوم

استشهد 14 مواطنًا فلسطينيًا مدنيًا، فجر اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزلين مأهولين في وسط وشرقي مدينة غزة، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات عنيفة في أنحاء المدينة، وذلك في اليوم الـ250 للعدوان.

وقصف طيران الاحتلال الحربي فجر اليوم، منزلًا لعائلة مرتجى في شارع أبو العظام بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وآخر لعائلة العيلة في حي الشجاعية شرقي المدينة.

وأفاد سكان محليون بأن طيران الاحتلال شنّ غارة عنيفة على وسط مدينة غزة، وأن 8 شهداء ارتقوا جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة العيلة بحي الدرج وسط غزة.

وأبلغت مصادر طبية أن 6 مدنيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة العيلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكد سكان محليون أن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلاً لعائلة الفيومي في شارع أبو العظام بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اعلنت أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 40 شهيدا و120 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.