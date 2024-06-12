المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مدينة أم الرشراش المحتلة بالطيران المسير

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، ليل الثلاثاء-الأربعاء، استهداف مدينة أم الرشراش المحتلة - إيلات، بواسطة مسيرات.

وأكدت المقاومة في بيان أنّ القصف جاء "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ"، استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، توجيهها ضربة بواسطة الطيران المسيّر، في اتجاه "هدفٌ حيوي" في ميناء حيفا الإسرائيلي، شمالي فلسطين المحتلة.

وأكدت المقاومة، في بيانٍ، أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء"، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

ونشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة العراقية مشاهد عن عمليةٍ نُفّذت، أمس، عبر استخدام طائراتٍ مُسيّرة، واستهدفت هدفاً حيوياً في "إيلات" (أم الرشراش)، جنوبي فلسطين المحتلة.