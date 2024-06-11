الجهاد الإسلامي وحماس برئاسة القائدين النخالة وهنية يقدمان رد المقاومة على المقترح لمصر وقطر

فلسطين اليوم

قدم وفد مشترك من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس برئاسة القائدين زياد النخالة واسماعيل هنية رد فصائل المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار إلى قطر ومصر.

وفي تصريح صحفي مشترك للجهاد الإسلامي وحماس، أكدت الحركتان أن الرد وضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع بشكل تام.

كما أبدى الوفد المشترك جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي حرب الإبادة في قطاع غزة، انطلاقا من من مسؤوليته الوطنية.