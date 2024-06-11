الاحتلال يفرج عن أسيرين من ذوي الأحكام العالية

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، عن أسيرين من ذوي الأحكام العالية بعد انقضاء مدة اعتقالهما.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير بكر دراغمة (42 عامًا) من طوباس، بعد أنّ أمضى 22 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار النادي، في تصريح صحفي، إلى أن دراغمة اعتقل في العام 2002، وهو شقيق الشهيدة هبة دراغمة التي ارتقت في العام 2003، وتم الإفراج عنه من سجن "النقب" الصحراوي.

كما أفرج الاحتلال عن الأسير عطية نعيم عوض حمايل، من بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/06/2006، وتم الإفراج عنه من سجن "ريمون".