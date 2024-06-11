دياز كانيل: الكفاح العالمي من أجل العدالة والكرامة يُحدَّد اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم

أكّد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أنّ فلسطين "هي المكان الذي يتم فيه اليوم تعريف الكفاح العالمي من أجل العدالة والكرامة وتحديده"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكثر من 8 أشهر.

وأضاف دياز كانيل أنّ "التاريخ سيُلقي ثقلاً على كواهل الذين يصرون على البقاء غير مبالين بما يحدث في فلسطين".

وكتب، في منشور، اليوم الثلاثاء، في حسابه الرسمي في منصة "أكس"، بعد لقائه مجموعة من الشبان الأميركيين المتضامنين مع كوبا وفلسطين؛ "فرقة دعوا كوبا تعِش"، أنّ "فلسطين تؤلمنا، ويجب أن تؤلمنا كل يوم لأننا لا نفعل شيئاً من أجلها".

وشدّد دياز كانيل على أنّ بلاده ستظل تقف إلى جانب المظلومين.

وأكد دياز كانيل أنّ "كوبا لن تكون غير مبالية بالجريمة" التي ترتكبها "إسرائيل"، و"ستنضم إلى اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني، من أجل المطالبة بوضع حد للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزّة".

وفي إطلالة مصوَّرة، عبر حسابه في منصة "أكس"، مطلع آذار/مارس الماضي، دعا الرئيس الكوبي إلى تعبئةٍ استثنائية وإلى التجمّع في ساحة "المنبر المناهض للإمبريالية"، والتي تقع أمام السفارة الأميركية في العاصمة هافانا.

كما دعا إلى مشاركة واسعة في مسيرات من أجل السلام مع "الأشخاص الذين يناضلون في سبيل عالم أفضل".