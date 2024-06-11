مجلس الكنائس العالمي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

فلسطين اليوم

دعا مجلس الكنائس العالمي، إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من جميع المعابر والحدود، وإيصال كميات كافية من المساعدات للمحتاجين، والانخراط في عملية سياسية مجدية تسمح لشعوب المنطقة بالعيش في سلام وكرامة.

وأضاف المجلس في بيان صدر عن لجنته التنفيذية في ختام اجتماعها في العاصمة الكولومبية بوغوتا، اليوم الثلاثاء، أن "إجمالي عدد الضحايا قد تجاوز الـ 36,000 شخص، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء، وإلى أن أكثر من 83% من السكان قد نزحوا، وأيضا إلى التدمير الكامل للبنى التحتية الطبية والتعليمية والمدنية وغيرها، وتدمير أكثر من 50% من المنازل، وأصبح أكثر من مليون شخص بلا مأوى".

وذكر البيان إلى أن المعاناة ناتجة عن "الطبيعة العشوائية للأعمال العسكرية الإسرائيلية في المنطقة وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية والمبادئ الأخلاقية".

وطالب البيان، جميع أعضاء المجتمع الدولي "إعادة النظر في التزامهم الأخلاقي والقانوني بحقوق إنسان متساوية للجميع".