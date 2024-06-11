الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال انتهاء عمليته العسكرية وسط قطاع غزة بعد نحو 6 أيام على انطلاقها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 5 يونيو/حزيران الجاري أن الفرقة 98 بدأت عملية عسكرية شرق البريج وشرق دير البلح بالمحافظة الوسطى لقطاع غزة.

إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37164، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 84832 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 120 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.