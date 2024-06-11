حزب الله يستهدف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات الإسرائيلي في "يردن" بالجولان

فلسطين اليوم

وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "المطلة" بالأسلحة المناسبة وأصابته بشكلٍ مباشر.

وأعلنت المقاومة استهداف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع ‏لفرقة الجولان "210" في ثكنة "يردن" بصواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداء الاحتلال الذي طال منطقة حوش السيد علي الحدودية بين البقاع الشمالي في لبنان، وريف القصير في سوريا.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بتشخيص إطلاق نحو 50 صاروخاً من لبنان في اتجاه وسط الجولان.

بدوره، زعم الناطق باسم "جيش" الاحتلال بأنّ دوي صفارات الإنذار في حيفا يعود إلى "تشخيص خاطئ لهدف جوي، وصفارات الإنذار انطلقت بعد إطلاق الصاروخ الاعتراضي".

وبعيد دوي صفارات الإنذار في حيفا، دخل عشرات آلاف المستوطنين إلى الأماكن المحصنة.

في السياق، أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية" إطلاق مسيّرة من لبنان في اتجاه سواحل حيفا، واصفةً الحدث بأنّه "استثنائي".