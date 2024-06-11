الشرطة: 13 جريمة سطو منذ بداية العام الجاري في الضفة كشف عن 9 منها

فلسطين اليوم

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه منذ بداية العام الحالي وقعت 13 جريمة سطو في محافظات الضفة الغربية استهدفت مصارف وتجار ومواطنين.

وأشار في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية كشفت عن 9 قضايا منها بنسبة 70% ومازال العمل مستمرا لكشف 4 قضايا ما زالت قيد المتابعة .

وأفاد إرزيقات، بأن هناك ارتفاعا ملحوظا بهذه الجرائم بنسبة 116% مقارنة مع النصف الأول من العام 2023، إذ بلغ عدد جرائم السطو فيه إلى 6 جرائم أنجز منها 3 وهناك متابعة للكشف عن الثلاثة الأخرى.

وبين، بأن جرائم السطو للعام 2024 تركزت في رام الله وبلغ عددها 5 جرائم، وفي بيت لحم 3، والخليل 2، وضواحي القدس 2، وطولكرم 1، وفي النصف الأول من العام 2023 تركزت في الخليل حيث سجل 3 قضايا، وأريحا 1 ونابلس 1 وفي جنين 1