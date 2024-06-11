الأمم المتحدة تعرب عن "صدمتها الشديدة" إزاء عدد القتلى المدنيين في مخيم النصيرات

فلسطين اليوم

أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن "صدمتها الشديدة" إزاء عدد القتلى المدنيين في العدوان "الإسرائيلي" الأخير على مخيم النصيرات.

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس للصحافة في جنيف، إن كل هذه الأفعال يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، مضيفا أن الأمر متروك للمحاكم لتحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأوضح أن "الطريقة التي نُفذت بها العملية (تحرير الرهائن) في منطقة مماثلة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول احترام القوات الإسرائيلية مبادئ التمييز والتناسب والحذر، وفق ما تنص عليه قوانين الحرب".

وصرح لورانس، "نشعر بصدمة شديدة إزاء عدد القتلى المدنيين في العملية الإسرائيلية نهاية الأسبوع في مخيم النصيرات لتأمين إطلاق سراح أربع رهائن".

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً و120 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 249 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37164 شهيدا و84832 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.