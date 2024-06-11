9170 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي

فلسطين اليوم

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من (9170) حالة اعتقال ممن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله، والخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، ونابلس، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تّخريب وتّدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل