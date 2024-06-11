غزة: 40 شهيداً و120 إصابة بـ 3 مجازر "إسرائيلية" خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً و120 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 249 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37164 شهيدا و84832 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.