فلسطين اليوم

انتشر مقطع فيديو يوثق رد الفعل السريع لموظف تذاكر في حافلة خلال جمعه التذاكر، الأمر الذي أدى إلى تفادي سقوط مميت محتمل لأحد الركاب.

والتقطت كاميرات المراقبة لقطات تظهر رجلا يقف بجوار سائق الحافلة وراكبا آخر وموظف التذاكر.

وأثناء انطلاق الحافلة مسرعة، فقد أحد الراكاب توازنه وكاد أن يسقط منها. وفي رد فعل سريع، تدخل موظف التذاكر وأمسكه بيده منقذا بذلك حياته حتى من دون أن ينظر أو يلتفت إليه.

وأمسك الموظف الرجل بإحكام بيد واحدة وأنقذه من السقوط، أثناء مرور شاحنة بسرعة عالية، الأمر الذي كاد أن يودي بحياته.

ولاقى الرجل إعجابا من الهنود، الذين وصفه بعضهم بأنه "سوبر مان" لكن متخفٍّ.

https://twitter.com/i/status/1800057639319310401