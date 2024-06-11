بلينكن يدعي: نتنياهو استعد لتنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

ادّعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في لقائه معه الليلة الماضية التزامه بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "إن بيان حركة حماس أمس الذي يدعم قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة يمثل بادرة تبعث على الأمل".

وعدّ بلينكن، أن "الحديث القادم من قيادة حماس داخل غزة هو الأهم، وهو ما ننتظر رؤيته".

وبشأن محادثات خطط اليوم التالي للحرب في غزة، قال: إنها ستستمر بعد ظهر اليوم، وخلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى أنه كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات اتساع الصراع.

وأكد بلينكن "أن عدم وجود خطة اليوم التالي للحرب في غزة سيؤدي لتجدد الصراع مستقبل"، على حد تعبيره.

وقال: "المسؤولية ستكون على عاتق حماس إذا لم يقبلوا بالمقترح الذي قدمناه لوقف الحرب في غزة". وفق ما صرح به.

وفي سياق متصل، قال قيادي في حماس لوكالة "رويترز": إن الحركة وافقت على قرار الأمم المتحدة وقف إطلاق النار ومستعدة للتفاوض بشأن التفاصيل.