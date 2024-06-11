كشف تفاصيل إضافية عن كمين "رفح"

فلسطين اليوم

كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، تفاصيل جديدة عن الكمين الذي أوقعته المقاومة الفلسطينية بقوة إسرائيلية في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي أدى لمقتل ضابط "قائد سرية"، وثلاث جنود آخرين، إضافة إلى إصابة 0 بينهم 5 بجروح خطيرة.

وقالت الإذاعة: "إن قوة من الجيش كانت بصدد الدخول إلى مبنى في حي الشابورة في رفح حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم أمس، وقبل ذلك، تأكدت القوة من عدم وجود أي تفخيخ داخل المنزل عبر إلقاء عبوة من شأنها تفعيل كل العبوات في حال كانت موجودة، وعند دخول جنود الجيش إلى المبنى، حدث انفجاراً أدى إلى انهيار جزء كبير من المبنى على الجنود والذي تبين أنه كان مفخخًا فعلًا".

وأضافت: "اثنان من جنود الجيش الإسرائيلي قتلوا على الفور في المبنى المفخخ، وبسبب انهيار المبنى، بدأت عملية معقدة لإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض، وقد هرعت قوات لواء الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية إلى مكان الحادث، وتمكنت من إنقاذ جندي في حالة خطيرة".

وأشارت إلى أنه وفي وقت لاحق تم انتشال جنديين قتيلين آخرين من المكان، وإجلاء جميع الجرحى بواسطة مروحيات هبطت لأول مرة بالقرب من محور فيلادلفيا.