"لو تأخرنا عن مركبة الأسرى دقائق لكنّا في مكان آخر".. ضابط يروي تفاصيل جديدة عن عملية النصيرات

فلسطين اليوم

روى ضابط إسرائيلي تفاصيل جديدة عن عملية استعادة 4 أسرى "إسرائيليين" من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يوم السبت الماضي.

وقال الضابط الذي شارك في العملية "الإسرائيلية": "لقد كانت هذه إحدى اللحظات الأكثر توتراً في عملية استعادة الأسرى من قطاع غزة، امتدت لربع ساعة على الشاشات في موقع للشاباك في الكيان، حيث كانت تجلس كل القيادة السياسية – الأمنية للكيان".

وأضاف: "كانت هذه اللحظة التي توقف فيها تنفس جالسي غرفة العملية، كانت هذه هي اللحظة التي علقت فيها مركبة المستعربين في الشارع الأكثر مركزية في مخيم اللاجئين في النصيرات وسط قطاع غزة، بينما كان يتراكض نحوها عشرات المقاومين في محاولة للمس بالمقاتلين والأسرى.

وتابع: "كان هذا حدث مجنون في هوليود، ما كانوا ينتجون أفلاماً كهذه، عندما علقت المركبة كانت هذه لحظات توتر، كان هذا حدثاً غير متوقع بالتأكيد، المركبة علقت في المكان الأكثر اكتظاظاً، رأينا عشرات الأشخاص يركضون وهم مسلحون، بعضهم بصواريخ "ار بي جي"، استعد المقاتلون حول المركبة التي كان يستقلها 3 أسرى إسرائيليين: وهم "شلومي زيف، أندريه كوزلوف، والموغ مئير جان".

وزاد بالقول: "بالتوازي قدمت طائرات سلاح الجو مظلة جوية، وعلى مدى دقائق عمل الطيارون على مدى تقدم عشرات دقيقة من المقاتلين نحو القوة".

وأضاف: "في غضون 10 دقائق وصل مقاتلو وحدة المظليين والدبابات من اللواء 7 في اللحظة التي رأيت فيها الدبابات تصر وتحيط بالمركبة، فهمت أننا تحت السيطرة الكاملة".

وتابع: "خلقنا غلافا حول مخيم النصيرات بحيث أخذنا في الحسبان أنه إذا ما تشوش شيء ما ستهرع القوات من الأجنحة كي تنقذ القوة، وهذا بالفعل ما حدث يوم السبت".

وزاد بالقول: "في اللحظة التي علقت فيها المركبة انطلقت كل القوات، وصل مقاتلو وحدة المظليين في نحو 10 دقائق، إلى المركبة مع الأسرى الإسرائيليين، وبعد ثوان من ذلك أحاطت بالمركبة دبابات لواء 7".

وأكمل: "يمكنني القول بالقطع لو كنا تأخرنا بالوصول إلى مركبة الأسرى الإسرائيليين لـ 10 دقائق، لكنا اليوم في مكان آخر، وفي معارك أخرى مختلفة تماماً".

وختم: "تابعنا عمل سلاح الجو، كان هذا جنوناً، المسافات بين المسلحين والقوة كانت بضعة أمتار وعمل الطيارون بدقة شديدة".

والسبت الماضي، نفذت قوة إسرائيلية كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية والدبابات، عملية عسكرية في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، أدت إلى استعادة 4 أسرى إسرائيليين، وأسفر عن استشهاد أكثر من 270 مدنياً فلسطينياً.