الجهاد الإسلامي تنظر بإيجابية إلى قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

عبرت حركة الجهاد الإسلامي عن نظرتها الإيجابية إلى ما تضمنه قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار والانسحاب التام من قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان، أنه رغم تأخر القرار لمدة ثمانية أشهر، في ظل جرائم الإبادة وبمشاركة أميركية وغربية، فإنها تنظر له بإيجابية.

كما شددت حركة الجهاد على استمرار صمودها وأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، مشيرة الى أنها تجبر الاحتلال على الرضوخ لمطالب الشعب الفلسطيني.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، بأغلبية 14 صوتاً، مشروع قرار أميركياً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

ووفق القرار، فإنّ المرحلة الأولى تتضمن "وقفاً فورياً وكاملاً لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى بمن فيهم النساء والمسنون"، و"إعادة رُفات بعض الأسرى الإسرائيليين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الآهلة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال"”

وتتضمن المرحلة الثانية "وقفاً دائماً للأعمال العدائية في مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية".

بينما تتضمن المرحلة الثالثة "بدء خطّة إعادة إعمار كبرى لعدّة أعوام، وإعادة رُفات أيّ أسرى مُتوفين لا يزالون في قطاع غزّة".