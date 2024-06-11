فلسطين اليوم

عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، مشاهد من إطلاق رشقات صاروخية بالاشتراك مع فصائل المقاومة تجاه قوات الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وتواصل سرايا القدس وفصائل المقاومة معركتها ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه الهمجي على قطاع غزة لليوم الـ 249 على التوالي.