أسير من جنين يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل الأسير طارق إبراهيم حسين صلاح (45 عاما) من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، عامه الـ 22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أنّ المعتقل صلاح تعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاس استمر عدة شهور، ولاحقاً حكم عليه بالسجن لمدة 23 عاماً.

وقال سمور: "خلال سنوات اعتقاله حصل صلاح على شهادة البكالوريوس، وفقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه".