بالفيديو رشقة صاروخية من حزب الله تجاه الجليل

الساعة 10:22 ص|11 يونيو 2024
صواريخ حزب الله في الجولان.jpeg
صواريخ حزب الله في الجولان.jpeg

فلسطين اليوم

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، عن قصف مواقع عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية في الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في تصريح مقتضب: " إن مجاهديه أطلقوا٤٠ صاروخاً من جنوبي لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى".

ويتصاعد سير المعارك بين حزب الله و"إسرائيل،" وأخذ هذا التصاعد أشكالاً مختلفة من حيث نوعية الأهداف وعمقها الاستراتيجي، وكذلك حجم الأسلحة وقدرتها التدميرية التي لم تستخدم من قبل.

 

كلمات دلالية

حزب الله رشقة صاروخية الجليل