فلسطين اليوم

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، عن قصف مواقع عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية في الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في تصريح مقتضب: " إن مجاهديه أطلقوا٤٠ صاروخاً من جنوبي لبنان باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى".

ويتصاعد سير المعارك بين حزب الله و"إسرائيل،" وأخذ هذا التصاعد أشكالاً مختلفة من حيث نوعية الأهداف وعمقها الاستراتيجي، وكذلك حجم الأسلحة وقدرتها التدميرية التي لم تستخدم من قبل.