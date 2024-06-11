ريال مدريد يعترض على كأس العالم للأندية 2025

فلسطين اليوم

اعترضت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بشأن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي من المفترض إقامتها في صيف عام 2025.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة البطولة بمشاركة 32 ناديا على رأسها ريال مدريد، ومانشستر سيتي، الهلال والأهلي المصري وغيرها من الأندية الكبيرة.

‎وحدد "فيفا" شهري يونيو ويوليو 2025 لإقامة البطولة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بهذا النظام لتكون مسابقة موسعة.

وأشارت تقارير إلى أن ريال مدريد هو أول المعترضين من الأندية المشاركة، ولكنه الثاني بعد رابطة الدوري الإنجليزي، على وقت البطولة، خاصة أنه سيأتي في نهاية الموسم المقبل الذي سيبدأ في أغسطس 2024.

ويبدأ ريال مدريد موسمه بمباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا يوم 14 أغسطس وإذا وصلوا إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 سينتهي موسمهم في 13 يوليو 2025.

‎ولفتت التقارير إلى أن ريال مدريد يرى أن الأمر صعب، لأن الموسم بذلك سيكون لمدة 11 شهرا متواصلا دون أي راحة تقريبا وعدد المباريات سيكون 72 مع نهائي كأس العالم للأندية.

‎وبينت جزء من الأحاديث التي تدور داخل قلعة ريال مدريد، حيث يقول مسؤولو النادي إن (الموسم المقبل سنبدأ في أغسطس وننتهي في يوليو، إنه جنون، سيقتلون اللاعبين".

‎وأوضح أن هناك أيضا كأس الإنتركونتينتال الذي يعود بنهاية العام الجاري، ولا ننسى نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، الذي قد يزيد عدد مباريات ريال مدريد خلال الموسم.‎