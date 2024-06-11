بينهم قائد سرية.. مقتل 4 جنود "إسرائيليين" بضربات المقاومة في رفح

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، رسمياً عن مقتل أربعة من لواء "جفعاتي" في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية، أمس.

وأفاد جيش الاحتلال، بمقتل ضابط "قائد سرية" و3 جنود من لواء جفعاتي وإصابة 6 آخرين في رفح أمس منهم 5 حالتهم خطيرة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أمس، عن تفجيرها منزل مفخخ بقوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في المعارك الضارية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما تحدثت مصادر عبرية عن مقتل أربعة جنود في العملية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 مواطناً، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.