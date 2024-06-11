جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و3 جنود بمعارك رفح أمس

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط و3 جنود وإصابة 7 آخرين من لواء "جيفعاتي" أمس خلال معارك ضارية في رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، أن القتلى الأربعة سقطوا جراء انفجار أدى إلى انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في حي الشابورة بمدينة رفح.

وأمس الاثنين، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تمكن مقاتليها من تفجير منزل مفخخ في قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.