إصابات واعتقالات خلال مداهمات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تخللها مواجهات ،واقتحام لمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها

واقتحم جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس ،وسط إطلاق نار ومواجهات في مخيم بلاطة أصيب خلالها شاب برصاص الاحتلال.

وأعلن الهلال الأحمر إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عام بالرصاص الحي بالفخد، خلال مواجهات مخيم بلاطة وتم نقله إلى المستشفى.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب عدوان شقيق الشهيد قصي عدوان، بعد اقتحام منزله في بلدة عزون ،ودهمت محلا تجاريا وقاعة أفراح في بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور الدين التميمي من منطقة أبو كتيلة بمدينة الخليل ،والشاب اسماعيل حمدي الترك من عقبة تفوح بالمدينة.

كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية وعدة أحياء في مدينة يطا جنوبي الخليل ،ودهمت عدة منازل وفتشتها ونكلت بأصحابها.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله واعتقلت الشاب علي كاظم الحج محمد بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته، واعتقلت الشاب محمد هيثم عايد بعد اقتحام منزله في بلدة كفر مالك شرق المدينة.

واعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي الشاب حازم محمد فرج المالحي بعد مداهمة منزل عائلته في مخيم الدهيشة ببيت لحم ،وسط مواجهات اندلعت خلال انسحاب قوات الاحتلال من المخيم.