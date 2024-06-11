مجلس الأمن يتبنى قراراً لوقف إطلاق النار في غزة.. هل تستجيب "إسرائيل"؟

فلسطين اليوم

تبنى مجلس الأمن الدولي، بأغلبية 14 صوتاً، مشروع قرار أميركياً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

ووفق القرار، فإنّ المرحلة الأولى تتضمن "وقفاً فورياً وكاملاً لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى بمن فيهم النساء والمسنون"، و"إعادة رُفات بعض الأسرى الإسرائيليين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الآهلة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال"”

وتتضمن المرحلة الثانية "وقفاً دائماً للأعمال العدائية في مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية".

بينما تتضمن المرحلة الثالثة "بدء خطّة إعادة إعمار كبرى لعدّة أعوام، وإعادة رُفات أيّ أسرى مُتوفين لا يزالون في قطاع غزّة".

وقالت وسائل اعلام: إنّ مجلس الأمن صوّت على قرارٍ أميركي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزّة بأغلبية 14 صوتاً، وامتناع روسيا عن التصويت.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إنّ "القرار غامض ويعتمد على اتفاقات يديرها وسطاء لا نعلم عما يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافقت إسرائيل".

بدورها، أعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أنّ واشنطن ستضمن امتثال "إسرائيل" للقرار إذا قبلته حركة "حماس".

وقالت غرينفيلد: "نتطلع إلى وحدة الضفّة الغربية وقطاع غزّة تحت سلطة واحدة".