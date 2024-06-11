المقاومة الإسلامية في لبنان تنشر مشاهد إسقاطها مسيّرة "هرمز 900" الإسرائيلية

فلسطين اليوم

نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثق إسقاطها طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900"، فوق الأراضي اللبنانية، الاثنين.

وأظهرت المقاطع المصوّرة لحظات رصد المجاهدين للمسيّرة، التي اخترقت سماء لبنان، ثمّ لحظة إصابتها وسقوطها. كما تضمّن الفيديو مشاهد التقطها أهالي الجنوب اللبناني لسقوط المسيّرة.

وعقب إسقاط مسيّرة "هرمز 900"، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ سقوطها يحمل رسائل من الجبهة مع لبنان إلى "إسرائيل"، قائلةً إنّ إسقاطها "ضرب للتفوق الإسرائيلي، ورسالة من (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله ".

وأضافت أنّ إسقاطها يعني رسالة من السيد نصر الله مفادها: "أعرف أن أسقط لكم طائرات أف-16 وأف-15".

وأكدت أنّ العملية تشير إلى قدرات حزب الله على الكشف والتحديد، لافتاً إلى أنّ هذه "مسيّرة ليس من المفترض أن تُكتشف بهذه السهولة".

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت إسقاط مسيرة إسرائيلية في سماء جنوبي لبنان.

وأكد بيان المقاومة أنه "في أثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمتين لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع هرمز 900 مسلّحة ‏بصواريخ لتنفّذ بها اعتداءات على مناطقنا".

وأوضح البيان أنه "عند وصول المسيّرة إلى دائرة النار، استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها، وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".

وبإسقاط المقاومة الإسلامية طائرة هرمز 900 المسيّرة، يرتفع عدد المسيّرات التي استهدفتها المقاومة وأصابتها، منذ بداية طوفان الأقصى في لبنان، إلى 3 من نوع هرمز 900، سقطت تباعاً في دير ميماس، ودير كيفا، واليوم في مرتفعات الريحان.

بالإضافة إلى مسيّرتين من نوع هرمز 450، أُسقطت اثنتان في مرتفعات الريحان، ومسيّرتان من نوع سكاي لارك في المنطقة الحدودية.