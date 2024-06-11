شهداء بينهم أطفال وتدمير بيوت.. أبزر الأحداث في قطاع غزة منذ ليلة أمس

فلسطين اليوم

شهد قطاع غزة ليلة أمس، عدواناً همجياً شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن ارتقاء عدد كبير من المواطنين إضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح مختلفة، ناهيك عن تدمير المنازل والبنية التحتية في معظم مناطق قطاع غزة.

وإليكم أبرز الأحداث منذ منتصف الليل في قطاع غزة حتى هذه اللحظة:

3 شهـداء من بينهم طفلان وعدد من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود:

للمواطن أبو علاء التلباني غرب الزوايدة وسط قطاع غزة.

- والشهــداء هم /:

1-هشام التلباني.

2-ريمان هشام التلباني(طفلة).

3-مصعب هشام التلباني(طفل).

استهداف من طائرة حربية في محيط مفترق الزهارنة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

انتشال 8 من الشهداء جلهم من الأطفال وعدد من الجرحى من تحت أنقاض منزل لعائلة "عاشور" بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بحي الدرج وسط مدينة غزة.

شهـيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو علبة" ولا زالت فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بمنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

قصف مدفعي شمال غرب مدينة بيت لاهيا.

إطلاق نار من قبل الزوارق ع شاطئ بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.

سلسلة انفجارات في المحافظة الوسطى.

قصف مدفعي شمال نصيرات وسط قطاع غزة.

إطلاق نار متقطع من آليات الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس.

قصف مدفعي جنوب شرق البريج وشمال النصيرات وسط القطاع.

مدفعية الاحتلال تستهدف بالقذائف والنيران المناطق الشرقية ووسط مدينة رفح.

قصف مدفعي بين الحين والآخر يستهدف غرب ووسط وشمال مدينة رفح.

استشهاد مزارعين إثنين وإصابة آخر جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال المسيرة غربي رفح جنوب قطاع غزة أثناء عملهم في حقولهم الزراعية.

صافرات الإنذار تدوي في العين الثالثة بغلاف غزة