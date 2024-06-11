المقاومة الإسلامية في العراق تقصف أهدافاً للاحتلال في "إيلات" والجولان المحتل

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، قصف هدف حيوي للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات"، أم الرشراش المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة.

وقبل ساعات، أكدت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وفي بيان لها، شددت المقاومة الإسلامية على أن عملياتها تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وتوعدت بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.