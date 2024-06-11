طقس فلسطين.. الحرارة أعلى من معدلها السنوي بدرجتين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، أن يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.