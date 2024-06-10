جنرال "إسرائيلي": كل يوم نقترب أكثر من الهاوية ولن نغفر لـ "نتنياهو"

فلسطين اليوم

قال القائد السابق للكليات العسكرية، ومفوّض الشكاوي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء الاحتياط يتسحاك بريك، إنّ الحرب في غزة لم تحقق أهدافها ولن تحققها، وإنّ "إسرائيل" تقترب أكثر كل يوم من الهاوية.

وأضاف "بريك" أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي غارقون في كارثة غزة، مؤكدًا : "لن نغفر لهؤلاء الذين يواصلون القتال ولا يعملون من أجل إطلاق سراح المختطفين، ورغم أنه من الواضح لهم استحالة انهيار حماس".

وتابع أنهم "يواصلون بسبب مصالحهم، ولو كان هناك ولو احتمال ضئيل بإسقاط حماس، فإنني على قناعة بأنهم سينسبون الفضل إلى اعتبارات نتنياهو بعدم التوصّل لصفقة، لكن من المعروف منذ زمن طويل أن مثل هذه الفرصة غير موجودة".

وشدد الجنرال الإسرائيلي أنّ العملية الإسرائيلية الأخيرة في النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن تحرير 4 أسرى إسرائيليين، لا تُشكّل تغييرًا في الواقع الإسرائيلي القاتم.

واعتبر أن ما يحدث هو الفشل السياسي والعسكري الأخطر منذ 1948، مردفًا: "يجب تقديم نتنياهو ومن معه للمحاكمة، ووضعهم أسبوعًا في السجن في ظروف مظلمة مع صور المختطفين، وعندها ربما سيفهمون فشلهم بشكل أفضل".

ويسود إجماع داخل المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال على أن صفقة تبادل مع حركة "حماس" هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وأنّ العمليات العسكرية لن تنجح في أغلب الأحيان.

ويواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اتهامات من داخل مجلس الحرب ومن المعارضة وعائلات الأسرى بتغليب مصالحه السياسية عبر المماطلة، في إبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.