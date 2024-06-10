القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بتفجير منزل في رفح

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن مجاهديها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ بقوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأضافت كتائب القسام في بيان مقتضب أنه : "وفور وصول قوة الإنقاذ دكّ مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

وأكد الاعلام العبري: أن "عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء حدث أمني في رفح"، وأضاف أن الطيران المروحي ينقل قتلى ومصابين من الجيش بعد حادث صعب وقاس في رفح.