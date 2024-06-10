ليبرمان يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة معاريف عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قوله إنه لن ينضم إلى الحكومة، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عنه قوله إنه حتى الآن لم تحقق "إسرائيل" اختراقا كبيرا في الجنوب أو الشمال، وإن نتنياهو غير قادر على الحسم، وأشار ليبرمان إلى أن "هناك حلا واحدا فقط لوضعنا وهو الانتخابات".

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان أنه سيجتمع مع بيني غانتس اليوم على أمل أن ينضم إليهم لإسقاط الحكومة.