‫تشييع جثمان الشهيد يوسف عبد الدايم في طولكرم

فلسطين اليوم

شيعت جماهير طولكرم، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد يوسف سميح عبد الكريم عبد الدايم (21 عاما)، الذي استُشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال في حارة مربعة حنون في مخيم طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وجاب شوارع المدينة، باتجاه منزل عائلة الشهيد في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يُنقل إلى مسجد السلام، حيث أدى المشيعون صلاة الظهر والجنازة عليه، ثم ووري في ثرى مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم ضاحية ذنابة، وسط إطلاق قناصتها التي اعتلت المباني العالية المحاذية للمخيم الأعيرة النارية بشكل عشوائي، ما أدى إلى استشهاد الشاب عبد الدايم، وهو الشهيد الثاني خلال يومين في طولكرم، إذ استُشهد الشاب مؤمن أبو عسل (22 عاما)، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عنبتا شرق طولكرم يوم السبت الماضي.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الشهيد عبد الدايم، وأعلنت الحداد العام، وإغلاق المحلات التجارية خلال فترة تشييع جثمان الشهيد.

وباستشهاد عبد الدايم، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على أرض محافظة طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى 113 شهيدا.