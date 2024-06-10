الصحة: حياة المرضى والجرحى مهددة بسبب توقف محطة الاكسجين الوحيدة بغزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن "محطة الاكسجين الوحيدة في محافظة غزة و التي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالاكسجين مهددة بالتوقف التام".

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن توقفها محطة الأكسجين يعرض حياة العشرات من المرضي و الجرحى للموت المحتم, بالاضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات الى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين و ثلاجات حفظ الادوية .

وناشدت وزارة الصحة كافة المؤسسات المعنية والاممية والانسانية بضرورة و سرعة التدخل .

وقبل يومين، أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي وكل المنظمات الصحية والدولية، للعمل على إدخال الوقود لمنع مستشفيات القطاع من والتوقف والخروج عن الخدمة.

من جهتها قالت منظمة "أطباء بلا حدود": إن أفراد طواقمها الطبية إلى جانب زملائهم في مستشفيي شهداء الأقصى وسط القطاع وناصر جنوبًا، يعملون لعلاج عدد هائل من المصابين بجروح خطيرة.

بدوره، أفاد كريس هوك المرجع الطبي "لأطباء بلا حدود" في مستشفى ناصر، بأن كثيرًا من الجرحى يعانون من كسور كبيرة ومفتوحة.