أكثر من 200 مستوطن يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم 218 مستوطنا صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بعد تأمين الحماية الكاملة لهم من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها.

وأدى المقتحمون طقوسا تلمودية في الجانب الشرقي من المسجد الأقصى، قرب مصلى باب الرحمة وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.

وأفادت دائرة أوقاف القدس، بأن 101 من المستوطنين و105 طلاب يهود و12 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.