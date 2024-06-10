حزب الله يعلن استهداف مبنى يتواجد به جنود الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، عن استهداف مجاهديه قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من السياج الفاصل شمال فلسطين المحتلة.

وأكد حزب الله، في بلاغ عسكري استهداف مجاهديه مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة "يرؤون" بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

واوضح أن هذا الاستهداف أوقع من بداخل المبنى بين قتيل وجريح.

وفي السياق، أفادت وسائل الاعلام العبري، باندلاع حرائق وأضرار بالقرب من مستوطنات في الجليل الأعلى إثر إطلاق 6 صواريخ مضادة للدبابات من لبنان.

وحسب مصادر لبنانية، فإن مدفعية الاحتلال اطلقت العديد من قذائف المدفعية باتجاه بلدة مركبا جنوبي لبنان.