برنامج الغذاء العالمي يوقف مساعداته لغزة عبر الرصيف الأمريكي

فلسطين اليوم

أعلن برنامج الغذاء العالمي، اليوم الإثنين، وقف مساعداته لقطاع غزة، عبر الرصيف الأمريكي.

وقالت مديرة برنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، في تصريحات صحفية لـ "وكالة أسوشيتد برس"، إن البرنامج أوقف المساعدات لغزة عبر الرصيف الأميركي بسبب مخاوف أمنية.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أول أمس السبت الماضي مجزرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف مدفعي وجوي عنيف، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، وذلك تزامنا مع عملية شنها الاحتلال بتعاون أميركي مكنته من استعادة 4 أسرى.

وذكرت تقارير إعلامية أن "إسرائيل" استخدمت الرصيف العائم؛ الذي بنته واشنطن لإيصال المساعدات الإنسانية، كخدعة في العملية.