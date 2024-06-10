إصابات برصاص جيش الاحتلال في مواصي رفح

فلسطين اليوم

أصيب، اليوم الاثنين، مواطنين بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الخيم في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "طلقات نارية وصلت من دبابات الاحتلال باتجاه مواصي رفح ومنطقة الشاكوش، ما أدى لوقوع إصابات في المكان".

وأشار المراسل، إلى حالة نزوح وخوف وهلع لدى المواطنين جراء استهداف دبابات الاحتلال للخيم.

ولليوم 248 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر بحق المدنين لا سيما بالاطفال والنساء، ما يرفع عدد الشهداء الى 37084 شهيد و 84494 اصابة، إضافة إلى تدمير احياء ومخيمات بشكل كامل.