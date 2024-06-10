الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيًا خلال اقتحامه الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة في أنحاء عديدة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها عشرات المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب فارس الناطور من منزله في قرية زواتا، والشاب محمود بلال يامين بعد اقتحام منزله في قرية تل جنوب غربي المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، ووضعت القناصة على بعض البنايات، وشرعت بمداهمة عددًا من المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من عدة أحياء بمدينة قلقيلية، واعتدت على أحدهم بالضرب، كما احتجزت عائلة أحد المطاردين للضغط على ابنها لتسليم نفسه للاحتلال.

ونوهت المصادر إلى أن المعتقلين في مدينة قلقيلية، شمال الضفة، هم: محمد تامر طيراوي، أيهم أبو العدس، والشقيقين أمجد ومحمد نبيل نوفل، وطارق نوفل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد علي أبو دخان من بلدة فقوعة شرقي مدينة جنين، والشابين طه شادي أبو صويص والأسير المحرر مهدي بشناق من بلدة رمانة غربي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ، واعتقلت الشاب عبد السلام عبد الهادي بعد اقتحام منزله في ضاحية ذانبة شرقي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ونفذت عمليات دهم واسعة لمنازل المواطنين، واعتقلت عددا من الشبان، تزامنا مع اندلاع مواجهات تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الدهيشة، كلا من: نبيل أبو يابس، محمد شادي مكاوي، يزن الجعيدي، بهاء أبو يابس، عبد الكريم فرج، عبد الرحمن عوض، ويوسف أبو عمر. كما اعتقلت الشاب عدي نبيل جبريل من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترق غربي مدينة الخليل، ودهمت العديد من المنازل، واعتقلت الشاب لؤي ارطيش.