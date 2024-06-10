بلينكن يزور فلسطين المحتلة اليوم ويلتقي بنتنياهو وغانتس

فلسطين اليوم

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكية، إنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أراضي فلسطين المحتلة، وسيلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين أخرين، للدفع بجهود مفاوضات صفقة التبادل التي تقضي بإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن بلينكن يصل "تل أبيب" اليوم ويلتقي نتنياهو وغانتس لمحاولة دفع مفاوضات صفقة التبادل، التي يقابلها تعنت إسرائيلي، قبل أن يزور مصر والأردن والسعودية وقطر.

يُشار إلى أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، كشف في نهاية أيار، مايو الماضي، عن مقترح "إسرائيلي" يدعم وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى على ثلاث مراحل.